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Третьяковская галерея запустила образовательный проект "Лаврус"

15:03
  • четверг
  • 19 декабря 2019

На сайте музея появились онлайн-курсы

Третьяковская галерея запустила свой первый образовательный проект в интернете "Лаврус". На сайте музея будут появляться онлайн-курсы с рассказами о важных  событиях в мире искусства и выдающихся художниках.

Начать решили с двух легендарных русских живописцев - Ильи Репина и Василия Поленова. Проект рассказывает об их жизни и творчестве, позволяет увидеть самые известные картины и  узнать историю их создания.

"Создать ресурс, где было бы одновременно все: информация, написанная ярким понятным,  эффектным языком, очень богатый визуальный ряд, это не только статическая картинка, но и видео. Мы  запускаем его в тестовом режиме. Потому что нам интересно понять и увидеть, какова  будет обратная связь", - рассказала гендиректор ГТГ Зельфира Трегулова.

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