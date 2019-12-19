Третьяковская галерея запустила образовательный проект "Лаврус"

На сайте музея появились онлайн-курсы

Третьяковская галерея запустила свой первый образовательный проект в интернете "Лаврус". На сайте музея будут появляться онлайн-курсы с рассказами о важных событиях в мире искусства и выдающихся художниках.

Начать решили с двух легендарных русских живописцев - Ильи Репина и Василия Поленова. Проект рассказывает об их жизни и творчестве, позволяет увидеть самые известные картины и узнать историю их создания.

"Создать ресурс, где было бы одновременно все: информация, написанная ярким понятным, эффектным языком, очень богатый визуальный ряд, это не только статическая картинка, но и видео. Мы запускаем его в тестовом режиме. Потому что нам интересно понять и увидеть, какова будет обратная связь", - рассказала гендиректор ГТГ Зельфира Трегулова.

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