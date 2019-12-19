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Детям показали продолжение мультфильма "Умка"

15:09
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Белый медвежонок вернулся на экраны спустя полвека

Обаятельный и забавный - Умка снова на экране. Публике показали продолжение приключений  трогательного белого медвежонка, знакомого и любимого с детства. В новой серии непоседа оказывается в городе и, конечно же, на новогодней ёлке. Правда, всех персонажей пришлось рисовать заново и только вручную.

"Умка" вернулся спустя полвека и совсем не повзрослел. Так долго зрители ждали продолжения трогательной истории про белого медвежонка. Первыми финальную серию увидели, конечно, дети.

"Он очень такой необычный, красивый, добрый и ласковый. Я поняла в этом мультике, что хорошо не там, где много подарков, а главное счастье - это с родителями", - сказала Самира Хамзина.

"Светлая грусть такая, потому что мишка улетел и вспомнил маму, мне кажется, почти все плакали", - сказала Василиса Богданова.

Спустя 50 лет после выхода первого мультфильма про Умку не сохранилось ни рисунков, ни эскизов. Все персонажи рождались заново, художники вели долгий поиск – внешность, одежда героев и даже рост.

Подробности смотрите в репортаже Полины Кастрицкой.

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