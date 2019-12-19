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В Москве появилось новое место, где можно загадать желание

15:07
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Оно расположено за памятником Владимиру Великому на Боровицкой площади

В центре Москвы появилось новое место силы, передает "ТВ Центр". Теперь жители и гости города загадывают желания у одного из барельефов, расположенного за памятником князю Владимиру на Боровицкой площади.

В композиции есть эпизод крещения в Днепре. Среди прочих персонажей - младенец. Именно  его рука уже заметно потёрта от прикосновений. Какие желания загадывают посетители, остаётся тайной, но в чудо они верят.

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