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Путина насторожили заявления Зеленского

13:10
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Он назвал его "незаурядным человеком"

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о пересмотре Минских соглашений после саммита в Париже вызывает настороженность.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на 15-ой большой пресс-конференции. Президент озабочен решением Киева не отводить силы по всей линии разграничения в Донбассе, однако считает, что основа для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины не утеряна и с ней можно продолжать работать. В частности, уже сейчас видны сдвиги на пути к решению проблемы.

"Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик, полный. Потому что ключом этих минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон, в Конституцию", — сказал Путин.

Поэтому встреча в "Нормандском формате", которая пройдет в апреле 2020 года, имеет смысл. Кроме того, нужен прямой диалог украинских властей и Донбасса. Зеленский, если он  прошел отбор в своей стране, уже является "незаурядной личностью", заявил Путин, но давать характеристику своему украинскому коллеге отказался, так как считает это некорректным. 

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