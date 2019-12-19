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Путин о допинговом скандале: это политика, а не спорт

12:59
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Решения противоречат Олимпийской хартии

"Несправедливо" - слишком мягкое определение для ситуации с решениями WADA в отношении российских спортсменов. Они не соответствуют здравому смыслу и праву, заявил Владимир Путин. Президент России ответил на вопрос корреспондента "Матч ТВ" о допинговом скандале на ежегодной пресс-конференции.
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Российский лидер напомнил, что  российские спортсмены уже были наказаны за якобы обнаруженный допинг на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Теперь же решено наказать россиян еще раз.   По словам Путина, такого нигде не бывает.

"В фигурном катании девочки выступают совсем молодые, какой допинг? Они прыгают четыре оборота - никто больше так не прыгает. Их можно убрать со льда - а зачем? Разве это пойдет на пользу мировому спорту?", - сказал Путин.

Россия делает сейчас все, чтобы российский спорт был чистым. Если же большинство спортсменов чисты от допинга, то почему они должны попадать под санкции – непонятно.  Решение международных спортивных функционеров противоречит Олимпийской хартии. Претензий к Олимпийскому комитету России нет – значит, он иметт право формировать олимпийскую команду, заключил Владимир Путин.

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