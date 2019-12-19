Путин вскрыл подноготную переговоров в Минске

Киев не хочет решать проблему Донбасса с помощью переговоров

Главная проблема в Донбассе сейчас в том, что у Киева нет желания решать проблемы с помощью диалога с людьми, предпочитая использовать танки и авиацию, заявил Владимир Путин. Президент России ответил на вопрос украинского журналиста на ежегодной большой пресс-конференции.

Представитель украинского издания спросил, когда Россия "расформирует администрации в ДНР и ЛНР". Владимир Путин напомнил корреспонденту, что администрация непризнанных республик состоит из местных жителей и Москве не подчиняется. В связи с этим глава государства решил раскрыть подноготную переговоров в Минске с участием предыдущего президента Украины.

"Порошенко настаивал на том, чтобы под Минскими соглашениями были поставлены подписи руководителей непризнанных республик. А те отказывались это делать - вскрою подноготную. Но мы их уговорили. Таким образом, Украина признала, что власть в ЛДНР существует", - подчеркнул Путин. Президент напомнил также, что власть в республиках была выбрана демократическим путем.

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