Сборная России сохранила 38 место в рейтинге ФИФА

В активе команды 1470 очков

Россия сохранила свою позицию в рейтинге Международной федерации футбола. 2019-й год подопечные Станислава Черчесова завершают на 38 месте. В активе команды 1470 очков.

Лидером списка остается Бельгия, на второй строчке идет Франция, на третьей - Бразилия. В топ-10 вошли Англия, Уругвай, Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина и Колумбия. В топ-50 произошло лишь одно изменение — команда Кореи поднялась с 41 места на 40, сообщает официальный сайт ФИФА.

Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году, количество очков рассчитывается исходя из результатов национальных команд за четыре года. Список сильнейших национальных сборных мира по версии федерации на 28 ноября 2019 года выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1765 очков)

2. Франция (1733)

3. Бразилия (1712)

4. Англия (1661)

5. Уругвай (1645)

6. Хорватия (1642)

7. Португалия (1639)

8. Испания (1636)

9. Аргентина (1623)

10. Колумбия (1622)

38. Россия (1470)

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