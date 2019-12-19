ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ежедневно подвергается опасности: Путин рассказал о героизме Кадырова

13:28
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Главе Чечни можно дать Героя труда

Глава Чечни Рамзан Кадыров ежедневно рискует своей жизнью ради республики. Он принимает участие в боевых операциях, регулярно получает угрозы.

"Мне директор ФСБ как-то докладывал о ликвидации бандформирования. Я говорю: "Представь ребят к наградам". Он говорит: "Это не мы, это кадыровцы. И он сам [Кадыров]". Его не остановить, под пули лезет", - заявил Путин на 15-ой большой пресс-конференции.

Также Путин предложил сравнить современные фотографии Грозного и сделанные несколько лет назад. "Он  [город] был как Сталинград после битвы", - напомнил президент. За то, что Рамзан Кадыров делает для восстановления республики, он достоит награды.

"В принципе Кадырову можно было бы дать и Героя труда за восстановление республики. Но молодой еще, подождем", - отметил Путин, добавив, что просто так указов о награждении не подписывает.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.