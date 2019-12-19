Ежедневно подвергается опасности: Путин рассказал о героизме Кадырова

Главе Чечни можно дать Героя труда

Глава Чечни Рамзан Кадыров ежедневно рискует своей жизнью ради республики. Он принимает участие в боевых операциях, регулярно получает угрозы.

"Мне директор ФСБ как-то докладывал о ликвидации бандформирования. Я говорю: "Представь ребят к наградам". Он говорит: "Это не мы, это кадыровцы. И он сам [Кадыров]". Его не остановить, под пули лезет", - заявил Путин на 15-ой большой пресс-конференции.

Также Путин предложил сравнить современные фотографии Грозного и сделанные несколько лет назад. "Он [город] был как Сталинград после битвы", - напомнил президент. За то, что Рамзан Кадыров делает для восстановления республики, он достоит награды.

"В принципе Кадырову можно было бы дать и Героя труда за восстановление республики. Но молодой еще, подождем", - отметил Путин, добавив, что просто так указов о награждении не подписывает.

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