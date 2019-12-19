"Не трогать": Путин высказался о теле Ленина

Ильич был не государственным деятелем, а революционером

В России до сих пор много людей, которые связывают достижения прошлых лет и свою судьбу с именем Ленина. Тело Владимира Ильича, которое до сих пор лежит в Мавзолее на Красной площади, трогать не надо – во всяком случае, пока ситуация не изменится, считает Владимир Путин.

"Этого не нужно трогать. До тех пор, пока у нас есть — а у нас есть — много людей, которые связывают с этим свою судьбу, достижения прошлых лет", — ответил президент России на вопрос журналиста. Российский лидер проводит большую ежегодную пресс-конференцию.

Владимир Путин отметил, что Ленин был не государственным деятелем, а революционером. Потому и совершил фундаментальную ошибку в строительстве нового государства. Российская империя была строго централизована, а Ленин превратил государство фактически в конфедерацию. Итог такой реформы – в частности, проблема с Украиной, подчеркнул президент.

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