Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией

Решение правильное, но есть проблемы

Президент России Владимир Путин считает правильным решение о создании Союзного государства с Белоруссией.

У России есть желание образовать наднациональные органы с Белоруссией, так как русские и белорусы – практически один народ. Однако решения по строительству Союзного государства до конца не выполнены – они не реализованы на 90%, уточнил президент на 15-й большой ежегодной пресс-конференции.

Что касается газового вопроса, то Россия не может продавать природный ресурс своему соседу по цене как в собственной Смоленской области, это было бы "странноватой ситуацией", сказал Путин. Минск и так получает газ по самой низкой ставке – 127 тысяч долларов за кубический метр.

Договор о создании Союзного государства и Программу действий Белоруссии и России подписали президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко 8 декабря 1999 года в российской столице.

В последнее время Москва и Минск активизировали работу в рамках Союзного государства. Премьеры России и Белоруссии 6 сентября утвердили программу действий. А к декабрю президентам двух стран должен быть представлен окончательный пакет документов по интеграции стран.

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