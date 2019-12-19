Ил-78 с отказавшим двигателем сел в Жуковском

Инцидент произошел во время испытательного полета

В Жуковском совершил экстренную посадку самолет-заправщик Ил-78. Инцидент произошел во время испытательного полета, пишет РИА Новости.

Как рассказал источник агентства, у Ил-78 отказал один из четырех двигателей. Посадка прошла благополучно. В результате произошедшего люди не пострадали.

"В ходе испытательного полета 19 декабря сработала индикация нештатной работы одного из четырех двигателей самолета. Согласно руководству летной эксплуатации, экипаж выключил двигатель и произвел посадку на аэродроме вылета", - сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса им. Ильюшина.

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