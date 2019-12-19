"Даже не обсуждается": Путин о новой пенсионной реформе

Очередного пакета документов не будет

Никаких изменений в пенсионной системе не будет, заверил президент России Владимир Путин.

"Изменения не готовятся и даже не обсуждаются", - заявил глава государства во время большой ежегодной пресс-конференции.

Что касается предложений Минфина, то заморозка накоплений - это просто средство их защиты.

3 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в России. Согласно документу, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, вместо 55, а мужчины в 65, вместо 60. Полный переход к новой системе займет порядка 10 лет.

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