В Сети опубликовали рождественскую открытку с фото подросших детей Кейт Миддлтон

Карточка подписана лично герцогиней Кембриджской

Кейт Миддлтон и принц Уильям подготовили особенные рождественские открытки и уже начали рассылать поздравления с наступающими праздниками. На карточках размещено фото королевской семьи.

Одними из первых открытку от герцога и герцогини Кембриджских получили кадеты Королевских ВВС. Они и разместили кадр в Twitter. Фото быстро разлетелось по соцсетям.

Позднее ветеран Королевских ВВС Дон Маккафферти, разместивший открытку, сообщил, что сожалеет о содеянном. Ведь из-за него произошла преждевременная утечка снимка, сообщает "Дни.ру" со ссылкой на People.

Однако пользователи Сети благодарят его за возможность увидеть новый снимок королевской семьи. Для открытки Кейт и Уильям выбрали необычный кадр. Вся семья снялась возле мотоцикла. Самого младшего сына Луи Уильям усадил на сиденье, а принц Джордж и принцесса Шарлотта расположились в коляске. Кейт Миддлтон стоит рядом с мужем.

Снимок сделал в 2019 году. На фото видно, что дети герцога и герцогини подросли. Шарлотта стала еще больше похожа на бабушку, Джордж растет копией папы, а Луи взял лучшие черты от родителей.

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