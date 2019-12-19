Закон о домашнем насилии вызвал у Путина смешанные чувства

Глава государства предложил спокойно обсудить поправки

Президент России Владимир Путин категорически против любого насилия, особенного домашнего.

В ходе большой пресс-конференции журналистка спросила Путина о его отношении к законопроекту "О домашнем насилии", который сейчас обсуждается в обществе. Глава государства еще не успел с ним ознакомиться, но отметил, что ему подробно рассказала содержание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

У Путина остались смешанные чувства: документ нужно спокойно обсудить и только после этого принять окончательное решение.

"Я против любого насилия, в том числе в семье. Особенно в отношении детей и женщин <…> Нужен ли закон? Давайте спокойно обсуждать. Надо понять, что в каждой из статей", - отметил глава государства.

В конце ноября Совет Федерации России опубликовал проект закона о домашнем насилии, который скоро поступит на рассмотрение в Госдуму. Документ вызвал оживленную дискуссию. Одни считают, что эти поправки защитят жертв домашнего насилия, другие – что они угрожают семейным ценностям.

Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина на сайте ТВЦ.RU.

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