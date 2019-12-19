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Это логично: Путин высказался о выходном дне 31 декабря

15:04
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Президент пообещал подумать об этом предложении

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос, следует ли сделать 31 декабря выходным днем. Президент России считает это логичным, однако следует подумать, как это сделать, передает "Газета.Ru".

Путин отметил, что некоторые работодатели уже объявили 31 декабря выходным днем. "Можно ли поменять какие-то выходные на 31 декабря? Тоже можно. Но нужно сделать это продуманно", - сказал российский лидер.

Президент добавил, что власти подумают об этой мере "в спокойном режиме".

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние каникулы сократить.

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