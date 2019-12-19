"Иду сдавать три анализа": Дана Борисова рассказала о своем состоянии

Она хочет доказать свою "чистоту"

Телеведущая Дана Борисова рассказала о своем состоянии после слухов о том, что она обращалась за помощью к врачам.

"Срывов у меня не было, никакая скорая ко мне не приезжала. Завтра иду сдавать три анализа, которые подтвердят мою "чистоту" - там и моча, и венозная кровь", - заявила 43-летняя Борисова.

Накануне появилась информация о том, что звезда вызвала домой скорую помощь из-за головной боли и общего недомогания.

Дана Борисова также сообщила, что 24 декабря она улетает на Самуи, чтобы отдохнуть и пообщаться с друзьями. Никакого лечения она там проходить не собирается, подчеркнула телеведущая.

"Дочь Полину я отправила на пять дней к папе, потому что мне надо закончить рукопись книги "Жизнь под кайфом", которую я обещала сдать издательству. Полина, правда, увезла с собой щенка, к которому я очень привязана, а в остальном все у меня хорошо", - цитирует Дану портал dni.ru.

На днях бывший муж Даны Борисовой приехал к ней с врачами и полицейскими и забрал дочь. Он обвинил экс-возлюбленную в том, что она употребляет запрещенные вещества. Вероятно, внезапный визит бывшего супруга произошел после конфликта Борисовой с дочерью. По ее словам, Полина ведет себя непозволительно - например, поднимает на мать руку. Обвинения в употреблении наркотиков или алкоголя звезда категорически отрицает.

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