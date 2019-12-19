Путин рассказал, когда вырастет благосостояние россиян

Нужно поднимать экономику страны

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос, когда ждать роста благосостояния граждан. Президент отметил, что в последние годы фиксировалось снижение реальных доходов россиян.

Решение проблемы глава государства видит в росте ВВП и увеличении производительности труда. Раздача средств из резервных фондов ни к чему не приведет.

По мнению Путина, нужно решать фундаментальные вопросы и на этой базе поднимать уровень заработной платы. В то же время глава государства отметил, что небольшое увеличение показателей наблюдалось за третий квартал, однако этого на текущий момент недостаточно.

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