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Путин рассказал, когда вырастет благосостояние россиян

15:23
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Нужно поднимать экономику страны

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос, когда ждать роста благосостояния граждан. Президент отметил, что в последние годы фиксировалось снижение реальных доходов россиян.

Решение проблемы глава государства видит в росте ВВП и увеличении производительности труда. Раздача средств из резервных фондов ни к чему не приведет.

По мнению Путина, нужно решать фундаментальные вопросы и на этой базе поднимать уровень заработной платы. В то же время глава государства отметил, что небольшое увеличение показателей наблюдалось за третий квартал, однако этого на текущий момент недостаточно.

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