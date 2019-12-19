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"Никогда не забуду": Путин назвал теракт в Беслане самым трагичным событием за 20 лет

15:42
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Президент отметил достижения русского народа, изменившего страну

Теракты в Беслане и "Норд-Осте" стали самым темным моментом для Владимира Путина за время его президентства. Президент России, отвечая на вопрос журналиста на большой ежегодной пресс-конференции,  признал, что никогда не сможет этого забыть.
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"Тяжелое - крупные теракты. Беслан - никогда этого не забуду. Теракт на Дубровке. Самые значимые...", - сказал Владимир Путин.

В то же время, президент напомнил, как изменилась страна с конца 1990-х годов. Путин подчеркнул, что это не его личная заслуга – но всего русского народа. То, что вынес этот народ в 90-е, президент назвал настоящим подвигом.

"Если мы посмотрим что представляла страна в начале 2000-х и сейчас - это две разных страны. В нулевых шли боевые действия на Кавказе. У нас наступила ситуация внутренней стабильности. Экономика кардинально поменялась", - заметил российский лидер. Путин признает, что и сейчас много нерешенных проблем – в частности, показатели бедности снова выросли. Но с тем, что было, конечно, не сравнить, убежден президент.

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