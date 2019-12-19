ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Здание ГКОБ №1 передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер

15:32
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Никто не собирается закрывать больницу, пояснила Нюта Федермессер

В здании гинекологического отделения городской клинической онкологической больницы №1 будет размещен паллиативный центр. Об этом учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер написала в Facebook.

"Никто не собирается закрывать больницу в 1-м Щипковском пер. Более того, никто даже не собирается воровать миллионы на бездонном ремонте. Эти корпуса передаются нам, Центру паллиативной помощи, для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода. Это очень востребованная помощь. В государственных клиниках города сестринских коек нет. Совсем. И для организации этой помощи вполне подходят два корпуса на Щипковском пер. А вот для качественной гинекологической помощи эти корпуса не подходят", - написала Нюта Федермессер.

Нюта Федермессер призвала журналистов "не лепить громкие заголовки" при освещении ситуации с ремонтом корпусов в больнице.

"Вообще-то, Росгвардия в учреждении - это случается. Мы сами вызывали, когда у нас бабусю одну хотели похитить ради ее квартиры в сталинском доме", - пояснила она.

Нюта Федермессер также подчеркнула, что без работы медперсонал в столице не останется.

"Никак нельзя сказать, что в Москве сейчас происходит сокращение коек и закрытие клиники. Коек станет больше - не менее 120, очень востребованных. Для людей с деменцией и альцгейцмером просто помощи нет. Мы будем первыми, кто это сделает. Именно на "Щипке". И сразу скажу, что мы еще получаем три других здания в Москве под организацию коек сестринского ухода. В целом, их нужно открыть не менее тысячи. Но мы столько сделать не можем. Не потому, что нет зданий, а потому что нет людей. Работать некому. Не хватает персонала", - написала она.

Ранее столичный Депздрав опроверг информацию о закрытии городской клинической онкологической больницы №1. В департаменте уточнили, что на ремонт закрываются корпуса гинекологического отделения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Больница ГКОБ №1
Больница ГКОБ №1
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.