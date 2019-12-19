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Овечкина засняли за игрой с маленьким сыном

16:14
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Звезда наслаждается общением с семьей

34-летний хоккеист Александр Овечкин умилил поклонников домашним видео, на котором он играет с годовалым сыном Сергеем.
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Видео с Овечкиным появилось в сториз Instagram его супруги - 26-летней модели Настасьи Шубской, дочери покойной актрисы Веры Глаголевой. Позднее ролик выложили в Twitter NHL со словами: "Крайне мило".

В кадре Александр лежит на ковре, а по нему лазит сын. "Ты маленький гном", - говорит ему спортсмен, делая вид, что пытается его укусить.

Малыш смеется, а потом садится верхом на папу, который встает на четвереньки. Мама просит Сергея держаться и поддерживает его за ногу. 

- Нет в мире звука лучше, чем детский смех, - пишут в соцсети. 

- Ови так много сделал для хоккея на льду и за его пределами. Спасибо тебе! 

- Он выглядит реально веселым папой. 

- Выдающийся отец, выдающийся человек, выдающийся хоккеист. 

- Потрясающе! Какой красивый сын. 

Овечкин и Шубская начали встречаться в 2015 году. Через год они зарегистрировали брак. Свадьбу отметили в июле 2017 года. Вскоре у них родился сын. 

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