Овечкина засняли за игрой с маленьким сыном

Звезда наслаждается общением с семьей
34-летний хоккеист Александр Овечкин умилил поклонников домашним видео, на котором он играет с годовалым сыном Сергеем.
Видео с Овечкиным появилось в сториз Instagram его супруги - 26-летней модели Настасьи Шубской, дочери покойной актрисы Веры Глаголевой. Позднее ролик выложили в Twitter NHL со словами: "Крайне мило".
В кадре Александр лежит на ковре, а по нему лазит сын. "Ты маленький гном", - говорит ему спортсмен, делая вид, что пытается его укусить.
Малыш смеется, а потом садится верхом на папу, который встает на четвереньки. Мама просит Сергея держаться и поддерживает его за ногу.
Alex Ovechkin (@ovi8) playing with Ovi Jr. is too cute. ❤️— NHL (@NHL) December 18, 2019
(���� IG/nastyashubskaya) pic.twitter.com/2ojRoUylfL
- Нет в мире звука лучше, чем детский смех, - пишут в соцсети.
- Ови так много сделал для хоккея на льду и за его пределами. Спасибо тебе!
- Он выглядит реально веселым папой.
- Выдающийся отец, выдающийся человек, выдающийся хоккеист.
- Потрясающе! Какой красивый сын.
Овечкин и Шубская начали встречаться в 2015 году. Через год они зарегистрировали брак. Свадьбу отметили в июле 2017 года. Вскоре у них родился сын.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"