Овечкина засняли за игрой с маленьким сыном

34-летний хоккеист Александр Овечкин умилил поклонников домашним видео, на котором он играет с годовалым сыном Сергеем.

Видео с Овечкиным появилось в сториз Instagram его супруги - 26-летней модели Настасьи Шубской, дочери покойной актрисы Веры Глаголевой. Позднее ролик выложили в Twitter NHL со словами: "Крайне мило".

В кадре Александр лежит на ковре, а по нему лазит сын. "Ты маленький гном", - говорит ему спортсмен, делая вид, что пытается его укусить.

Малыш смеется, а потом садится верхом на папу, который встает на четвереньки. Мама просит Сергея держаться и поддерживает его за ногу.

Alex Ovechkin (@ovi8) playing with Ovi Jr. is too cute. ❤️



(���� IG/nastyashubskaya) pic.twitter.com/2ojRoUylfL