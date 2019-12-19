СКР прекратил уголовное расследование крушения Ту-154 в Сочи

Дело расследовалось по статье о нарушении правил полетов

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи.

По словам адвоката потерпевших, дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Соответствующее постановление является государственной тайной и не может быть обнародовано.

Уголовное дело расследовалось по статье о нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия. Следователи проверяли версию о вине пилота. Адвокат добавил, что защита пыталась добиться возбуждения дела о халатности наземных служб и увеличить сумму компенсации родственникам.

Как сообщает "Интерфакс", потерпевшим предоставлено "право обратиться в порядке гражданского судопроизводства".

Ту-154 Минобороны России потерпел катастрофу в Черном море неподалеку от Сочи 25 декабря 2016 года. В тот день погибли 92 человека. Это были военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим.

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