ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СКР прекратил уголовное расследование крушения Ту-154 в Сочи

15:55
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Дело расследовалось по статье о нарушении правил полетов

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи.

По словам адвоката потерпевших, дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Соответствующее постановление является государственной тайной и не может быть обнародовано.

Уголовное дело расследовалось по статье о нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия. Следователи проверяли версию о вине пилота. Адвокат добавил, что защита пыталась добиться возбуждения дела о халатности наземных служб и увеличить сумму компенсации родственникам.

Как сообщает "Интерфакс", потерпевшим предоставлено "право обратиться в порядке гражданского судопроизводства".

Ту-154 Минобороны России потерпел катастрофу в Черном море неподалеку от Сочи 25 декабря 2016 года. В тот день погибли 92 человека. Это были военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.