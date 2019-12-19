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Может ли женщина возглавить Россию? Отвечает Путин

16:16
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Президент рассказал, по каким критериям выбирают главу государства

Женщина может стать президентом России, если у нее будет достаточно компетенций.

Такое мнение выразил глава российского государства Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции. Он отметил, что лидера страны не отбирают по гендерному признаку, к женщине предъявляются те же требования, что и к мужчине.

"Женское начало приносит в политику меньше агрессии, и это, безусловно, будет востребовано", - заметил Путин.  

Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина на сайте ТВЦ.RU.

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