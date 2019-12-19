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Опубликованы кадры испытания российско-индийской сверхзвуковой ракеты

16:18
  • четверг
  • 19 декабря 2019

"БраМос" назвали самой мощной противокорабельной ракетой в мире

Кадры испытания новой сверхзвуковой крылатой ракеты "БраМос" опубликовало Министерство обороны Индии.  
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Авиационную версию российской-индийской версии противокорабельной ракеты сбросили с истребителя Су-30МКИ. Целью был объект, расположенный в районе Никобарских островов. По данным индийского оборонного ведомства, цель была успешно поражена.

На видео показано, как 2,5-тонную ракету сбрасывают с подвеса Су-30МКИ, после чего включается ее двигатель. По данным индийских военных, во время полета была достигнута скорость в 2,8 Маха.

"С успешным запуском BrahMos с Су-30МКИ окончательно подтверждено, что это самая мощная в мире противокорабельная ракета авиационного базирования, способная поражать цели в любое время суток", - отмечается на сайте минобороны. По данным ведомства, в конструкцию были внесены некоторые доработки.

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