Опубликованы кадры испытания российско-индийской сверхзвуковой ракеты

"БраМос" назвали самой мощной противокорабельной ракетой в мире

Кадры испытания новой сверхзвуковой крылатой ракеты "БраМос" опубликовало Министерство обороны Индии.

Авиационную версию российской-индийской версии противокорабельной ракеты сбросили с истребителя Су-30МКИ. Целью был объект, расположенный в районе Никобарских островов. По данным индийского оборонного ведомства, цель была успешно поражена.

На видео показано, как 2,5-тонную ракету сбрасывают с подвеса Су-30МКИ, после чего включается ее двигатель. По данным индийских военных, во время полета была достигнута скорость в 2,8 Маха.

"С успешным запуском BrahMos с Су-30МКИ окончательно подтверждено, что это самая мощная в мире противокорабельная ракета авиационного базирования, способная поражать цели в любое время суток", - отмечается на сайте минобороны. По данным ведомства, в конструкцию были внесены некоторые доработки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"