Путин: индексация пенсий в России будет продолжена

Никаких изменений в пенсионной системе не будет, отметил президент

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос об индексации пенсий россиян. Президент пообещал, что она будет продолжаться и в дальнейшем.

Путин отметил, что в следующем году пенсии должны вырасти более чем на 6,5%. При этом инфляция сейчас составляет 3,25%.

Ранее Путин заверил, что никаких изменений в пенсионной системе не будет. По его словам, "изменения не готовятся и даже не обсуждаются".

В октябре 2018 года президент России подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране.

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