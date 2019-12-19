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Путин: индексация пенсий в России будет продолжена

16:22
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Никаких изменений в пенсионной системе не будет, отметил президент

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос об индексации пенсий россиян. Президент пообещал, что она будет продолжаться и в дальнейшем.

Путин отметил, что в следующем году пенсии должны вырасти более чем на 6,5%. При этом инфляция сейчас  составляет 3,25%.

Ранее Путин заверил, что никаких изменений в пенсионной системе не будет. По его словам, "изменения не готовятся и даже не обсуждаются".

В октябре 2018 года президент России подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране.

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