Коллективу филиала ГКОБ №1 предложено перейти на новую работу в полном составе

Работников ждут в новом отделении

Сотрудникам отделения гинекологии городской клинической онкологической больницы (ГКОБ) №1 предложили работу во вновь создаваемых отделениях ГКБ №24 и ГКОБ №1. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун объявил о создании в ГКОБ №1 нового онкогинекологического отделения №2. Оно разместится в доме 18а на улице Загородное шоссе.

"Отделение будет создано на базе нового онкохирургического корпуса, который открыт в октябре этого года после капитального ремонта. Сегодня это новейший онкохирургический центр, оснащенный самым современным оборудованием с возможностью проведения более 7,5 тыс. операций ежегодно", - сказал Хрипун, который выступил на собрании в ГКОБ №1.

По его словам, у работников филиала в 1-м Щипковском переулке есть несколько вариантов трудоустройства. "А именно - сохранение рабочего места в ГКОБ №1 с переходом в новое отделение больницы. Также по результатам встречи, проведенной накануне, было принято решение об открытии нового отделения гинекологии в многопрофильном скоропомощном стационаре ГКБ №24, куда было предложено перейти всему коллективу отделения гинекологии №2", - рассказал Алексей Хрипун.

Ранее столичный Депздрав опроверг информацию о закрытии городской клинической онкологической больницы №1. На самом деле на ремонт закрываются только корпуса гинекологического отделения. Сотрудникам пообещали дать возможность трудоустроиться. Кадровые службы уже начали работу с персоналом больницы.

Отметим, что Городская клиническая онкологическая больница №1 - это старейшее медицинское учреждение с онкологическим профилем в Москве. Ее открыли в 1946 году на базе госпиталя для инвалидов Отечественной войны №2. Тогда стационар на 135 коек с Центральной городской консультативной поликлиникой и организационно-методическим отделом стал головным онкологическим медучреждением в системе городского отдела здравоохранения. Позже его реорганизовали в Онкологический клинический диспансер №1, а затем переименовали в Городскую клиническую онкологическую больницу №1.

В 1967-1977 годах были построены два корпуса для диагностических служб и поликлиники. В 1981 году ОКД №1 передали 4-й и 5-й корпуса Городской клинической больницы №48 на Волочаевской улице. В марте 2016 года к диспансеру присоединили Городскую больницу №56 (бывшая Городская клиническая больница №55).

Сегодня Городская клиническая онкологическая больница №1 состоит из головного отделения и трех филиалов. В учреждении насчитывается 660 коек.

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