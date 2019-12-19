Совет ЕС единогласно продлил антироссийские санкции

Ограничения будут действовать еще полгода

Экономические санкции в отношении России продлены на 6 месяцев. Решение приняли послы 28 стран Евросоюза.

"Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", - говорится в заявлении европейской организации.

Срок действия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, истекает 31 января 2020 года. Решение о продлении ограничительных мер в отношении определенных секторов российской экономики на Совете ЕС приняли единогласно, говорится в распространенном коммюнике.

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