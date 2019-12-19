ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Совет ЕС единогласно продлил антироссийские санкции

16:35
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Ограничения будут действовать еще полгода

Экономические санкции в отношении России продлены на 6 месяцев. Решение приняли послы 28 стран Евросоюза.
Удар по рублю: в Сенате США одобрили санкции против госдолга России

"Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", - говорится в заявлении европейской организации.

Срок действия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, истекает 31 января 2020 года. Решение о продлении ограничительных мер в отношении определенных секторов российской экономики на Совете ЕС приняли единогласно, говорится в распространенном коммюнике.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Саммит ЕС
Саммит ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.