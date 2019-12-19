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Горбачева госпитализировали с воспалением легких

16:42
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Политик находится в клинике

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал о своей госпитализации. "Я сейчас нахожусь в клинике. У меня воспаление легких", — приводит слова политика НСН.

Агентству городских новостей "Москва" Горбачев сообщил, что его здоровье "требует нахождения в больнице". Как отмечает "Аргументы недели", сейчас политик чувствует себя нормально, его состояние стабильно.

17 декабря экс-президент СССР обвинил Вашингтон в стремлении к военному превосходству. По его словам, США уже начали осуществлять задуманное путем выхода из системы договоров о контроле над ядерными вооружениями.

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