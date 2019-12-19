Самолет экстренно посадили в Екатеринбурге из-за компьютерного сбоя

Лайнер летел в столицу

Самолет Airbus А321, принадлежащий авиакомпании Red Wings, совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Лайнер направлялся из Екатеринбурга в Москву.

Airbus А321 вернулся в аэропорт вылета после того, как сработало предупреждение о сбое в работе персонального бортового компьютера. Это произошло через 35 минут после взлета.

"Борт Airbus А321 VPBWS, рейс RVZ-9022 вылетел из Екатеринбурга с целью перегона в аэропорт Домодедово. На борту находилось три члена экипажа", - рассказали "URA.RU" в правоохранительных органах.

Посадка прошла благополучно. Аэропорт Кольцово работает в штатном режиме.

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