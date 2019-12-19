Собянин осмотрел новую детско-взрослую поликлинику в Бутырском районе

Мэр оценил, как идут работы

В Москве в ближайшее время откроется новая детско-взрослая поликлиника. Это медучреждение возведено по индивидуальному проекту в соответствии с новым столичным стандартом. Он подразумевает создание удобного пространства как для пациентов, так и для врачей - просторные кабинеты, понятная логистика и, конечно, высокотехнологичное медицинское оборудование. Как идут работы, в четверг оценил мэр Сергей Собянин.

Вместо заброшенных гаражей вдоль Дмитровского шоссе теперь современное семиэтажное здание. Современную детско-взрослую поликлинику жители Бутырского района ждали уже давно. Ведь в старые корпуса уже давно обветшали, передает "ТВ Центр".

"Мы не так долго ее строили. В прошлом году только начали, в этом уже и закончили в рекордно короткие сроки. Я так понимаю, что востребована будет поликлиника", - отметил Собянин.

Востребована и взрослыми, и детьми. Ведь действующие филиалы загружены сверх нормы. "Коллектив весь переедет сюда полностью, тут практически новых врачей и не будет, они все будут здесь: и женская консультация, и детская поликлиника, и взрослая. С десяток добавят врачей новых, так что привычный коллектив, привычные врачи, но это уже другой уровень: оборудование, хорошая логистика, просторные кабинеты", - заверил местных жителей Сергей Собянин.

Здание площадью 10 тысяч квадратных метров возведено по индивидуальному проекту. У детского и взрослых отделений - разные входы. Здесь же предусмотрена и женская консультация. Все зоны распланированы так, чтобы снизить вероятность очередей.

Комфортные зоны ожидания для пациентов. И удобные условия для врачей с зонами отдыха. Наиболее часто посещаемые специалисты разместятся на нижних этажах. Обе поликлиники дооснастят современной техникой. В детском отделении - новое физиотерапевтическое оборудование, аппарат УЗИ и электрокардиограф.

Во взрослом - дополнительные ЛОР-установки, два рабочих места для офтальмологов. Здесь же можно будет провести измерение объема легких, кардиограмму и электроэнцефалограмму. В обоих отделениях - новые рентген-аппараты. Вместо старых аналоговых - цифровые. Это позволит сократить не только время исследования, но и вредность процедур для пациентов.

При этом все трудовые коллективы старых поликлиник полностью сохранены. В новом здании будут работать 200 человек. Прилегающая территория также благоустроена. Для посетителей построена подъездная дорога и разбита парковочная зона.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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