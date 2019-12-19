На развитие российских дорог направят 235 млрд рублей

Об этом рассказал премьер-министр

Распределение государственных субсидий в четверг стало одной из главных тем на заседании правительства. В числе первостепенных задач Дмитрий Медведев отметил направление дополнительных денег Иркутской области, чтобы помочь людям, которые лишились крова в результате разрушительного наводнения, передает "ТВ Центр".

Кроме того, средства направят на обеспечение сбалансированности бюджетов восьми регионов и повышение зарплат бюджетников. Ещё одна важная статья расходов - это реализация федерального проекта по оздоровлению Волги. Большое количество загрязняющих стоков расположено в Подмосковье. Очистные сооружения из-за нехватки мощности нуждаются в срочной модернизации. Стоимость этих работ - более 14 миллиардов рублей. Одним из приоритетов остаётся и развитие дорожной сети.

"Значительные ресурсы – около 235 млрд рублей – направим на развитие сети автомобильных дорог и соответствующей инфраструктуры. Деньги позволят выполнить ряд мероприятий в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", усовершенствовать дорожное хозяйство в городах, где проживает более 300 тысяч человек, и модернизировать трассы регионального, муниципального и местного значения в десятках регионов", - отметил Медведев.

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