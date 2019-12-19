Большая пресс-конференция Путина длилась более 4 часов

На пресс-конференцию президента аккредитовали рекордное число журналистов

4 часа 18 минут длилась в четверг ежегодная пресс-конференция президента России. Владимиру Путину были заданы 77 вопросов. Значительная их часть поступила от представителей региональных СМИ, пишут "Известия".

Для них это редкая возможность напрямую пообщаться с главой государства. Многие вопросы поэтому в большей степени подразумевали просьбы: помочь в решении проблем с предоставлением жилья ветеранам на Кубани, в реконструкции петербургской Боткинской больницы, поддержать планы развития метро в Екатеринбурге и другие подобные темы.

Но ключевые общероссийские и актуальные международные проблемы Владимир Путин также обстоятельно прокомментировал. Так, президенту был задан вопрос о возможности использования средств Фонда национального благосостояния. В нём на сегодняшний день накоплено более 120 миллиардов долларов. Не пора ли начать тратить эти деньги в интересах экономики, и стоит ли так уж бояться инфляции?

Одна из главных тем, интересовавшая журналистов, ситуация на Украине. Каковы главные итоги переговоров "Нормандской четверки", состоится ли их второй раунд через четыре месяца, изменилось ли что-то в отношениях Киева и Донбасса. И наконец - кто он, мистер Зеленский. На последний вопрос Владимир Путин отвечать не стал, заметив, что политических деятелей такого ранга рассудит время. Что касается эффективности "нормандского" формата, многое, по мнению президента, зависит от доброй воли участников переговоров.

Зашла на пресс-конференции речь и дальнейших перспективах в отношениях между Москвой и Токио. Японский журналист спросил российского президента о том, насколько велика вероятность, что двум странам удастся достигнуть компромисса, взаимопонимания и доверия. Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин подчеркнул, что Россия стремится к сотрудничеству, однако не может не учитывать намерения Японии разместить на своей территории американские противоракетные комплексы.

Отвечая на один из вопросов, Владимир Путин назвал неприемлемым и некорректным решение Европарламента, приравнявшего СССР к гитлеровской Германии. По мнению президента, люди, принявшие такой документ, либо не знают истории, либо не умеют читать.

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