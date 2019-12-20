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Фавориты Крысы: какие знаки зодиака ждет удача в 2020 году

08:22
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Наступающий год пройдет под влиянием Луны

Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал ТВЦ.RU, каким знакам зодиака улыбнется удача в 2020 году. 
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Наступающий год пройдет под знаком Белой Металлической Крысы, которая не отличается покладистым характером. Она благоволит отнюдь не всем знакам. 

"2020 год, согласно западной астрологии, пройдет под усиленным влиянием Луны, - рассказал Сергей Безбородный. - Поэтому наибольшими фаворитами этого года окажутся знаки зодиака, на которые Луна очень сильно влияет. В первую очередь это Раки и Тельцы. Хороший год ожидается и для Весов, поскольку это знак Венеры, а Луна и Венера поддерживают друг друга. Более трудный год ожидается для Скорпионов и Козерогов, поскольку в этих знаках Луна чувствует себя не очень уютно. Удачно сложится год для таких знаков, как Стрельцы и Рыбы, поскольку им покровительствует Юпитер, а Луна с Юпитером находится в дружественных отношениях. Для Львов 2020 год ожидается прорывным. Овны находится в нейтральном положении, и для них предстоящий год - это год средних возможностей. Близнецы и Девы также не являются прямыми фаворитами этого года, но могут извлечь некую пользу". 

По словам Безбородного, в 2020 году знаки-везунчики могут рассчитывать на успехи в личной жизни и на работе. Их здоровье и финансовое положение улучшатся. Более детальный анализ, как пояснил астролог, делается по индивидуальной натальной карте. 

Крыса считается денежным знаком, однако не стоит надеяться, что в грядущем году на вас обязательно прольется золотой дождь. 

"Денежная удача будет весьма вариабельна, поскольку Крыса - очень жесткий знак восточного гороскопа. И не всем она дружественна. Самые дружественные варианты - это Крыса, Дракон, Обезьяна, Бык, Тигр, Собака. Для них перспективы будут весьма и весьма радужными", - сообщил ТВЦ.RU Сергей Безбородный. 

 

Представителям знаков зодиака, которых не ждет удача в 2020 году, не следует отчаиваться. Существует простой, но действенный способ привлечь удачу - правильно встретить новый год. Сергей Безбородный рассказал, что в эту новогоднюю ночь нельзя злоупотреблять алкоголем, а также следует отказаться от блюд из говядины и телятины. Лучше отдать предпочтение баранине, свинине или конине. По словам астролога, встречать год Крысы рекомендуется в белой или насыщенно синей одежде. 

"На удачу можно дарить родным и близким парные подарки, что обусловлено нумерологией предстоящего года - двумя двойками и двумя нулями. Все подарки должны быть в двойном размере. Перчатки и тапочки не считаются, потому что это парный предмет, который не существует в ином формате. Если, например, вы дарите телефон, то можно подарить еще и какое-нибудь приспособление к нему", - заявил Безбородный.

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