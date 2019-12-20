Фавориты Крысы: какие знаки зодиака ждет удача в 2020 году

Наступающий год пройдет под влиянием Луны

Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал ТВЦ.RU, каким знакам зодиака улыбнется удача в 2020 году.

Наступающий год пройдет под знаком Белой Металлической Крысы, которая не отличается покладистым характером. Она благоволит отнюдь не всем знакам.

"2020 год, согласно западной астрологии, пройдет под усиленным влиянием Луны, - рассказал Сергей Безбородный. - Поэтому наибольшими фаворитами этого года окажутся знаки зодиака, на которые Луна очень сильно влияет. В первую очередь это Раки и Тельцы. Хороший год ожидается и для Весов, поскольку это знак Венеры, а Луна и Венера поддерживают друг друга. Более трудный год ожидается для Скорпионов и Козерогов, поскольку в этих знаках Луна чувствует себя не очень уютно. Удачно сложится год для таких знаков, как Стрельцы и Рыбы, поскольку им покровительствует Юпитер, а Луна с Юпитером находится в дружественных отношениях. Для Львов 2020 год ожидается прорывным. Овны находится в нейтральном положении, и для них предстоящий год - это год средних возможностей. Близнецы и Девы также не являются прямыми фаворитами этого года, но могут извлечь некую пользу".

По словам Безбородного, в 2020 году знаки-везунчики могут рассчитывать на успехи в личной жизни и на работе. Их здоровье и финансовое положение улучшатся. Более детальный анализ, как пояснил астролог, делается по индивидуальной натальной карте.

Крыса считается денежным знаком, однако не стоит надеяться, что в грядущем году на вас обязательно прольется золотой дождь.

"Денежная удача будет весьма вариабельна, поскольку Крыса - очень жесткий знак восточного гороскопа. И не всем она дружественна. Самые дружественные варианты - это Крыса, Дракон, Обезьяна, Бык, Тигр, Собака. Для них перспективы будут весьма и весьма радужными", - сообщил ТВЦ.RU Сергей Безбородный.

Представителям знаков зодиака, которых не ждет удача в 2020 году, не следует отчаиваться. Существует простой, но действенный способ привлечь удачу - правильно встретить новый год. Сергей Безбородный рассказал, что в эту новогоднюю ночь нельзя злоупотреблять алкоголем, а также следует отказаться от блюд из говядины и телятины. Лучше отдать предпочтение баранине, свинине или конине. По словам астролога, встречать год Крысы рекомендуется в белой или насыщенно синей одежде.

"На удачу можно дарить родным и близким парные подарки, что обусловлено нумерологией предстоящего года - двумя двойками и двумя нулями. Все подарки должны быть в двойном размере. Перчатки и тапочки не считаются, потому что это парный предмет, который не существует в ином формате. Если, например, вы дарите телефон, то можно подарить еще и какое-нибудь приспособление к нему", - заявил Безбородный.

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