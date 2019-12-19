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Около здания ФСБ России произошла стрельба

18:45
  • четверг
  • 19 декабря 2019

По данным СМИ, есть погибшие

В центре столицы около здания Федеральной службы безопасности в четверг вечером произошла стрельба. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник.

По данным агентства, выстрелы были слышны в районе дома №12 на ул. Большая Лубянка.

Данные о погибших и пострадавших разнятся. По данным "МК", два сотрудника правоохранительных органов получили ранения, один из них скончался в карете скорой помощи. В то же время Телеграм-канал "112" сообщает, что убиты три сотрудника ФСО.

Движение транспорта в районе улицы Большая Лубянка в настоящий момент перекрыто.

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