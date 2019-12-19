"Прекрасные врачи": Алибасов рассказал о госпитализации Федосеевой-Шукшиной

Он показал фото из больничной палаты

81-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу. Продюсер и основатель группы "На-На" Бари Алибасов навестил свою супругу и рассказал о ее самочувствии.

"Лида снова в больнице, но чувствует себя хорошо. У нее плановая госпитализация. Прекрасные врачи, только жаль, не успел на похороны Ю. М. Лужкова", - сообщил Алибасов в Instagram.

Шоумен опубликовал фото, на котором он прильнул к Федосеевой-Шукшиной, сидящей на больничной койке. Супруги мило улыбаются, всем своим видом показывая, что беспокоиться о здоровье кинозвезды не стоит.

"Лидия Николаевна регулярно обследуется в больнице, потому что хочет быть здоровой и долго жить, - рассказал Алибасов 5-tv.ru. - Поэтому она, в отличие от нас всех, которые думают, что здоровы и будут жить вечно, как положено, всегда ложится на очередное обследование и точно соблюдает рекомендации врачей".

- Здоровья Лидии Николаевне, - пишут в соцсети.

- Берегите все себя!

- Как здорово, когда есть кому сидеть у кровати, когда приболеешь... Здоровья вам всем, вашей семье. Поддержка - это бесценно!

- Здоровья и сил.

- Пусть все будет хорошо.

В августе сообщалось, что Лидия Федосеева-Шукшина слегла с сердечным приступом в Болгарии, где она отдыхала с подругами.

Алибасов и Федосеева-Шукшина заключили брак в 2018 году после многих лет дружбы. Некоторые считают, что продюсер женился на вдове знаменитого писателя ради пиара.

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