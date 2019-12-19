Ключевые моменты большой пресс-конференции Путина

4 часа 18 минут длилась в четверг ежегодная пресс-конференция президента России

Владимир Путин в четверг отвечал на вопросы журналистов. В Москве прошла большая пресс-конференция главы государства. Длилась она более четырех часов. От представителей региональных СМИ поступила значительная часть вопросов. Потому многие из них в большей степени подразумевали просьбы: помочь в реконструкции петербургской Боткинской больницы, поддержать планы развития метро в Екатеринбурге и другие подобные темы. Но ключевые общероссийские и актуальные международные проблемы Владимир Путин также обстоятельно прокомментировал. Свой вопрос задал и корреспондент "ТВ Центра" Матвей Шестаков​.

15-я по счету и рекордная по количеству участников. На эту пресс-конференцию Кремль аккредитовал 1895 журналистов. Российские и зарубежные СМИ и, конечно, коллеги из регионов. Для них пресс-конференция - уникальная возможность обратить внимание главы государства на конкретную региональную проблему. Специальной, какой-то заранее согласованной рассадки не существует: кто куда успел. Удача здесь вообще играет не последнюю роль.

Ведь нужно привлечь внимание президента. 4 часа 18 минут и 77 вопросов. Детально и подробно Владимир Путин ответил на каждый.

"Я знаю, в чем заключаются интересы моей страны, и кто бы что обо мне ни говорил, это не имеет ничего общего в сравнении с фундаментальными задачами, решения которых требует Россия", - сказал глава государства.

Задачи эти четко обозначены в нацпроектах и целевые показатели, по мнению Путина, корректировать не стоит. Резервные фонды даже во времена кризиса помогали государству выполнить все свои социальные обязательства. Так что вопроса копить или тратить сейчас не стоит.

"Самое простое – это как сеятель разбрасывать деньги налево и направо, не понимая, что будет завтра, если цены на энергоносители упадут. Мы этого делать не будем, но будем использовать эти средства в рамках тех решений, которые были приняты ранее", - отметил Путин.

Причем за ближайшие десятилетия. В последнее время в СМИ можно все чаще встретить тезис о том, что Россия для своего развития использует исключительно "советский задел" - открытые еще в СССР заводы, построенные тогда магистрали, разработанные месторождения.

"Мы, конечно, не можем не пользоваться тем, что досталось от тысячелетнего российского государства, в том числе и за его советский период. Вы сказали про аэропорты: 3 новых аэропорта построено. 45 полос, если говорить о транспорте. По-моему где-то 12 новых вокзалов. Очень яркий пример это, конечно, сельское хозяйство. Сейчас Россия - самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы - номер один. Мы обошли и Соединённые Штаты и Канаду", - отметил Путин на вопрос корреспондента "ТВ Центра" Матвея Шестакова.

У прогресса, впрочем, есть и обратная сторона. Спросили Путина и о ходе так называемой "мусорной реформы". В год Россияне производят 70 миллионов тонн бытовых отходов. Так называемая "мусорная реформа" должна решить эту проблему. Ведь перерабатывающая отрасль сейчас формируется с нуля.

"Люди, конечно, возмущаются – я вот воспользуюсь вашим вопросом – и ростом тарифов. Не было никогда отдельной строчки по бытовым отходам, теперь она появилась и сразу многократно выросла. Это нужно объяснять. В сельской местности взяли, вздули многократно эти тарифы за вывоз мусора, когда в сельской местности, как правило, никуда не выносили, в соседний лес всё вываливали. Но это же тоже непорядок", - отметил Путин.

Допинговый скандал журналисты, безусловно, не могли обойти стороной. Решение ВАДА наш президент назвал несправедливым и не соответствующим здравому смыслу. На Олимпиаде в Пхенчхане российские атлеты уже выступали под нейтральным флагом. К тому же коллективной ответственности нет ни в одной правовой системе мира.

"У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, ещё дети почти. Какое они к допингу отношение имеют? Да никакого! Но они прыгают четыре оборота, а никто не делает пока, ну почти никто, в женском фигурном катании. Вот их можно "зачистить" и со льда убрать в фигурном катании таким образом. Можно? Можно. А зачем? Разве это пойдёт на пользу развитию мирового спорта? Думаю, что нет. Повнимательнее давайте почитаем, что там написано: они рекомендуют международным федерациям не проводить. Скажем, чемпионат Европы по футболу всё равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры, он прямо сказал: "Билеты проданы". Кто им вернёт? WADA же деньги за билеты не вернёт, это ерунда", - сказал Путин.

Традиционно большой блок вопросов по Украине. Совсем недавно в Париже прошли первые переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского. Российского президента попросили дать характеристику своему украинскому коллеге.

"Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода. Считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. У кого-то есть и преимущества, есть какие-то минусы. Но когда люди попадают на такие места, это значит, что они прошли всё-таки какой-то очень серьёзный отбор, это все люди незаурядные, это как минимум. Что касается будущей встречи, допустим, в апреле, то она станет актуальной, если будут происходить какие-то позитивные изменения. Они есть или нет? Есть. Надо это тоже сказать объективно", - отметил Путин.

Когда упразднят администрации самопровозглашенных республик. Этот вопрос украинский журналист почему-то адресует Путину, а следовало бы бывшему президенту Порошенко.

"Бывший президент Порошенко Пётр Алексеевич, он настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик, они просто за горло меня взяли все вместе там, втроём, а представители этих непризнанных республик отказывались это делать. Вот я вскрою, так сказать, подноготную наших переговоров в Минске. Но всё-таки мы их уговорили, и они поставили там свои подписи. Таким образом Украина сама призналась, что такая власть существует", - сказал Путин.

Подтвердили это и результаты прошедших в Донбассе выборов. И с этим фактом Киеву придется считаться. Наш президент еще раз подчеркнул: минскому процессу альтернативы нет. Киев, Луганск и Донецк должны договориться. Взять Донбасс силой не получится.

"Эта известная фраза: "Донбасс порожняк не гонит", – она, знаете, конечно, хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут, поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений", - отметил Путин.

Россия намерена сохранить транзит газа в Европу через территорию Украины. Президент надеется, что эта договоренность все же будет достигнута. Киев требует три миллиарда долларов. Точно такая же сумма наших резервных средств из Фонда национального благосостояния вложена в украинские ценные бумаги, напомнил Владимир Путин. О газе вспомнили и белорусские журналисты, задавая вопрос об интеграции. Уже в пятницу лидеры должны встретиться в Петербурге. По мнению Александра Лукашенко, цена на газ для Минска не должна отличаться от Смоленска, который вообще-то является дотационным регионом. Поставки туда субсидируются из бюджета.

"То есть Россия должна дотировать другую страну так же, как самую дотируемую в России область – Смоленскую. Это странновато. Это можно или нет? Можно. Но что для этого нужно? Для этого нужны общие правила в виде законов", - сказал Путин.

А вот где играть по правилам не привыкли, так это в Вашингтоне и Брюсселе. Антироссийские санкции вроде бы как должны были помочь Украине, но ведь есть и другой более простой путь.

"Если хотели помочь, лучше бы денег дали. Почему денег-то не дают Украине? Дали бы им возможность субсидировать. Другие западники, ЕС, требуют, чтобы "кругляк" обязательно вывозили, разрешили вывозить в Европу. От Карпат скоро ничего не останется – голые скалы там будут, если будут "кругляк" вывозить. Вроде как поддерживают нынешний украинский режим и руководство, а в то же время, на мой взгляд, совершенно наносят какие-то серьёзные удары. Теперь требуют, чтобы землю начали продавать. Для украинцев земля сакральное значение имеет, и я могу это понять – это "золотые" земли", - рассказал Путин.

Стратегическая стабильность - ключевая тема, Россия хоть сейчас готова продлить СНВ-3. Так будут ли переговоры между Путиным и Трампом интересуются журналисты.

"Вы как будто уже ставите вопрос о том, что оно заканчивается. Я в этом как раз не уверен. Ещё нужно пройти Сенат, где у республиканцев, насколько мне известно, большинство, и вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам", - сказал Путин.

Дальше американских парламентариев, пожалуй, зашли их европейские коллеги. Европарламент постановил отмечать 25 мая День героев борьбы с тоталитаризмом. Тем самым фактически приравняв советский режим к фашизму и нацизму.

"Наш народ был первой жертвой этого тоталитаризма. Мы его осудили, и культ личности осудили, и так далее. Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию – это верх цинизма", - отметил президент.

Владимир Путин сейчас работает над статьей, выпустить ее он обещает к 75-ой годовщине Великой победы. В основе - архивные документы, где, по словам президента, все расписано до мелочей. В годы войны не государственность была под угрозой. Спасали намного большее - народ.

Недавние слова президента о Ленине породили массу домыслов. Перезахоранивать тело вождя мирового пролетариата никто не собирается, отметил Путин. Речь шла совсем о другом.

"Он был скорее не государственный деятель, а революционер, на мой взгляд. Они связали будущее страны со своей собственной партией, и потом в Конституции кочевало это из Основного закона в другой. Это основная политическая сила. Как только партия затрещала, начала рассыпаться – за ней начала рассыпаться и страна", - указал Путин.

Отвечая на вопрос о резонансном деле журналиста Ивана Голунова, Путин вспомнил о своем прошлом. Не пора ли провести в рядах правоохранителей "чистку"?

"Когда я только пришёл, там ещё были ветераны службы, и некоторые из них разбегались по кабинетам, когда в здание входил один старичок. Что это за старичок? Он работал в 1936–1937-х годах. Что он делал? Тогда как раз были "чистки" в правоохранительных органах, в том числе в органах безопасности. Он приводил в исполнение эти приговоры. Так что то, что касается "чисток", – мы уже проходили, это было в нашей не такой уж далёкой истории, как может показаться, и лучше никаких "чисток" нам здесь не проводить. Что касается Голунова. Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, они все уволены из органов Министерства внутренних дел и против них, против всех, возбуждены уголовные дела. Следствие ведёт Следственный комитет, а не МВД", - сообщил Путин.

Силовые структуры стран должны взаимодействовать между собой. Это уже из ответа немецкому журналисту, тот спросил об убийстве террориста Хангошвили в Берлине.

"Вот такой человек свободно гуляет по одной из европейских столиц. А если к вам приедут те люди, которые в лагерях сидят, понравится? Вы также дадите им свободно гулять по своим городам? Кстати говоря, мы в своё время американцев предупреждали по двум братьям Царнаевым, или как их там звали, прямо им говорили. Во-первых, просили их отдать тоже, а потом говорили: имейте в виду, они представляют опасность. Нас проигнорировали просто, и они известный теракт совершили в ходе Бостонского марафона, люди погибли. Понимаете, в чём дело? А у вас такие бандиты гуляют по Берлину", - отметил Путин.

В этом деле тоже пытаются отыскать российский след, как и во многих других. Турецкие журналисты ссылаются на публикации, не имеющие под собой абсолютно никаких доказательств. Путин дает простой и понятный совет.

"Вы верите тому, что пишут в западных СМИ? Вы во все верите? Почитайте, что они пишут в отношении Турции, и ваше мнение изменится", - сказал он.

Много слухов было и вокруг изменений в пенсионное законодательство. Однако теперь все понятно и вопросов практически не возникает. "В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никаких изменений там не планируется, никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается", - сказал Путин.

А вот обсуждаются ли изменения в Конституцию, интересуются журналисты, например, о президентском сроке. "Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку "подряд". У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушёл с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд. Она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы её отменить, наверное", - отметил президент.

15-я пресс-конференция еще и повод подвести своеобразный итог. Владимир Путин почти 20 лет у власти. Пять лет, правда, возглавлял правительство. Самыми драматичными событиями он считает теракты в Беслане и Театральном центре на Дубровке.

Наконец один из финальных не вопросов - просьб. Сделать 31 декабря выходным днем. Чтобы жены сказали президенту "спасибо". "Вы знаете, лучше, если ваши жены будут говорить "Спасибо" вам. Это будет укреплять семью. Семья – ячейка общества", - отметил глава государства.

Главы некоторых регионов, кстати, уже перенесли рабочий день с 31 декабря на предстоящую субботу. Быть может, этому примеру последует и вся Россия. Главное, чтобы это делалось без спешки. Уже в предстоящем 2020 году.

Матвей Шестаков, Виктор Прокушев, Дмитрий Иванов, Владимир Черных, "ТВ Центр", Москва.

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