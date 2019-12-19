Путин: с начала года в России предотвращено 33 теракта

В последние годы растет количество предотвращенных преступлений террористической направленности

В Кремле прошёл торжественный вечер, посвящённый предстоящему в пятницу празднику - Дню работника органов безопасности. Поздравив сотрудников и ветеранов спецслужб, Владимир Путин поблагодарил их за профессионализм и мужество, передает "ТВ Центр".

В историю органов безопасности вписано немало примеров стойкости и героизма её сотрудников, подвигов, приблизивших победу в Великой Отечественной войне. Многие засекреченные ранее факты люди узнают сегодня благодаря тому, что деятельность спецслужб в допустимых пределах становится более открытой. Граждане получили возможность понять, как проходит повседневная работа органов безопасности, и каким трудом даются успехи. Такая открытость служит залогом доверия и поддержки, необходимых для предупреждения угроз.

"Это праздник сильных, смелых, волевых людей, которые защищают Россию от внутренних и внешних угроз. Отмечу, что все последние годы растёт количество предотвращённых преступлений террористической направленности. С начала года 54 таких преступления были пресечены, в том числе 33 теракта. Более активно нужно противодействовать экстремизму. Насколько разрушительной для государства и общества может быть эта угроза, мы видим на примере ряда зарубежных стран, да и свой печальный, совсем недавний опыт исторический мы не должны забыть. Мы должны помнить, что экстремизм в любой форме - это угроза демократии, правам и свободам человека. И эти ценности, безопасность граждан, должны быть надёжно защищены", - отметил Путин.

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