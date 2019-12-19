Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

Капитан катера погиб

Яхта и катер с туристами столкнулись в тайской провинции Пхангнга, в результате чего один человек погиб и 12 получили травмы. По предварительным данным, среди пострадавших есть россияне.

Быстроходный катер Choksupasarn врезался в яхту Stella по пути с экскурсии на остров Кхай Нок. Столкновение произошло у побережья острова Пхукет.

RT сообщает со ссылкой на Bangkok Post, что на борту катера находились 49 человек, включая 45 туристов. Капитан судна погиб, его тело пока не нашли.

Травмы получили граждане России, Египта, Великобритании, Ирана, Пакистана и Эстонии. Их отправили в больницу Пхукета. Пассажиры яхты не пострадали.

По некоторым данным, яхтой управлял 47-летний россиянин Александр Горбунов.

Информация о произошедшем уточняется.

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