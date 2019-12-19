ФСБ сообщила о ликвидации стрелка на Лубянке

Его личность устанавливается

В ФСБ рассказали о нейтрализации злоумышленника, открывшего стрельбу в районе Лубянки.

Личность стрелка устанавливается, передает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ. По предварительным данным, мужчина стрелял из автоматического оружия.

Как пишет РИА Новости, в результате стрельбы возле здания ФСБ пострадали несколько человек.

Сотрудники правоохранительных органов эвакуируют людей с Лубянской площади. Площадь частично оцеплена. Проезд на нее для автотранспорта закрыт. На месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи.

Как сообщалось ранее, данные о погибших и пострадавших разнятся. Телеграм-канал "112" написал о гибели трех сотрудников ФСО. Эта информация пока не получила официального подтверждения.

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