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ФСБ сообщила о ликвидации стрелка на Лубянке

19:21
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Его личность устанавливается

В ФСБ рассказали о нейтрализации злоумышленника, открывшего стрельбу в районе Лубянки. 
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ

Личность стрелка устанавливается, передает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ. По предварительным данным, мужчина стрелял из автоматического оружия.

Как пишет РИА Новости, в результате стрельбы возле здания ФСБ пострадали несколько человек. 

Сотрудники правоохранительных органов эвакуируют людей с Лубянской площади. Площадь частично оцеплена. Проезд на нее для автотранспорта закрыт. На месте происшествия работают сотрудники полиции  и врачи. 

Как сообщалось ранее, данные о погибших и пострадавших разнятся. Телеграм-канал "112" написал о гибели трех сотрудников ФСО. Эта информация пока не получила официального подтверждения.

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Машины полиции недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
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