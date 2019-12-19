Официальные данные о погибших и раненых при стрельбе на Лубянке

Ранее ФСБ сообщила о ликвидации стрелка на Лубянке

Двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения в результате стрельбы в центре Москвы около здания Федеральной службы безопасности. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Минздраве. По данным ЦОС ФСБ России, погиб один сотрудник ФСБ.

По факту стрельбы следователи возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". На месте инцидента работают экстренные службы.

Ранее ФСБ сообщила, что устроивший стрельбу на Лубянке нейтрализован, его личность устанавливается. Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложено о случившемся.

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