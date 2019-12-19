Умер создатель мультфильма "Тайна третьей планеты"

Он был одним из самых востребованных художников

Художник-мультипликатор Юрий Батанин, который работал над научно-фантастическим мультфильмом "Тайна третьей планеты", скончался в возрасте 67 лет.

Художник анимационного кино умер еще 14 декабря, однако широко известно об этом стало только сейчас. Причина смерти Батанина не уточняется.

"Он всегда был одним из самых востребованных художников, обладающих своим неповторимым индивидуальным стилем. Созданные им типажи всегда выразительны, обладают ярким характером, легко запоминаются", - сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Юрий Батанин участвовал в создании более чем 50 мультфильмов. Среди них - "Тайна Третьей планеты" (режиссер Роман Качанов), "Кошка, которая гуляла сама по себе", "Василиса Премудрая" и "Князь Владимир".

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