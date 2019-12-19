Появились подробности стрельбы на Лубянке

ФСБ подтвердила гибель сотрудника при стрельбе в центре Москвы

В четверг вечером в центре Москвы произошел инцидент со стрельбой. Неизвестный открыл огонь из автомата, после чего был нейтрализован, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в Центре по общественным связям ФСБ, выстрелы прозвучали около дома номер 12 по Большой Лубянке. Личность стрелявшего устанавливается. Отмечается, что он действовал в одиночку и не смог проникнуть в здание спецслужбы.

В результате перестрелки один сотрудник ФСБ получил тяжелые ранения и позднее скончался. По данным Минздрава, еще пять человек получили ранения, им оказывается помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Владимир Путин проинформирован о произошедшем, президенту оперативно докладывают об обстановке в центре столицы.

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