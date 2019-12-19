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"Кнопкодавство" вне закона: в Раде начнут карать за неперсональное голосование

20:54
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Законопроект ждет одобрения президента

Верховная рада в окончательном чтении приняла закон об уголовной ответственности за неперсональное голосование в украинском парламенте.  В народе документ назвали законом о "кнопкодавстве".
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За законопроект проголосовал 261 депутат Рады при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ вступит в силу после того, как президент Украины поставит на нем подпись.

Законопроект вводит наказание для парламентариев, которые голосуют вместо отсутствующих коллег. Нарушителей предлагается штрафовать на сумму от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 гривен). 

Согласно законопроекту, о факте "кнопкодавства" может сообщать, в частности, аккредитованный при Раде журналист. Он вправе направить в аппарат парламента заявление, приложив к нему фото или видеозапись нарушения.

В сентябре стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский бурно отреагировал на вскрывшиеся факты "кнопкодавства" в Верховной раде.

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