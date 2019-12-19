Старшие дети проигнорировали день рождения Брэда Питта

Праздника не получилось

18 декабря Брэду Питту исполнилось 56 лет. Актер не стал закатывать шумную вечеринку. Он не выходил из дома, наслаждаясь общением с тремя младшими детьми.

"Брэд провел день у себя дома в Голливуде. Его младшие дети заскочили к нему в гости", - сообщает Eonline со ссылкой на свой источник. По данным портала, визит детей длился недолго. На встречу с отцом они пришли вместе с охранником. Поздравив отца с днем рождения, они направились прямиком к матери - Анджелине Джоли.

По слухам, Брэда Питта расстроило, что его поздравили только трое из шестерых детей. На встречу с Мэддоксом и Паксом он вряд ли надеялся, поскольку после развода старшие сыновья стали холодно к нему относиться из солидарности с матерью. Однако Захра, как казалось, не должна была игнорировать отцовские именины…

Как бы то ни было, на рождественские праздники дети обещали навестить отца чуть ли не в полном составе. "У них есть несколько традиций. Они едят и обмениваются подарками, играют музыку и просто тусуются. Брэд всегда старается сделать этот день особенным для детей и любит их удивлять", - рассказал осведомленный источник.

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