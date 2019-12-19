Старшие дети проигнорировали день рождения Брэда Питта

Праздника не получилось
18 декабря Брэду Питту исполнилось 56 лет. Актер не стал закатывать шумную вечеринку. Он не выходил из дома, наслаждаясь общением с тремя младшими детьми.
"Брэд провел день у себя дома в Голливуде. Его младшие дети заскочили к нему в гости", - сообщает Eonline со ссылкой на свой источник. По данным портала, визит детей длился недолго. На встречу с отцом они пришли вместе с охранником. Поздравив отца с днем рождения, они направились прямиком к матери - Анджелине Джоли.
По слухам, Брэда Питта расстроило, что его поздравили только трое из шестерых детей. На встречу с Мэддоксом и Паксом он вряд ли надеялся, поскольку после развода старшие сыновья стали холодно к нему относиться из солидарности с матерью. Однако Захра, как казалось, не должна была игнорировать отцовские именины…
Как бы то ни было, на рождественские праздники дети обещали навестить отца чуть ли не в полном составе. "У них есть несколько традиций. Они едят и обмениваются подарками, играют музыку и просто тусуются. Брэд всегда старается сделать этот день особенным для детей и любит их удивлять", - рассказал осведомленный источник.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- Питт откровенно высказался о своих романах после развода с Джоли
- "Я открыта для новых отношений": Энистон отпустила обиды на Питта
- Она в ярости: мама Питта грозится устроить Джоли взбучку
- "Я не плакал около 20 лет": Брэд Питт рассказал о разводе с Джоли
- "Джон. Я Джон": 13-летняя дочь Джоли и Питта сделала неожиданное заявление