Выдуманное королевство стало торговым партнером США

Вымышленная страна из киновселенной Marvel попала на сайт американского министерства сельского хозяйства в качестве торгового партнера США. Речь идет о Ваканде - скрытого от внешнего мира королевства, которым правит супергерой по имени Черная пантера.

Интернет-пользователь Фрэнсис Ценг, который первым обнаружил Ваканду в списке торговых партнеров США, не поверил своим глазам. Вымышленное королевство стояло в одном ряду с Колумбией, Доминиканой, Гватемалой, Гонадурасом, Панамой и другими странами.

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh