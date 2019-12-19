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Выдуманное королевство стало торговым партнером США

22:18
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Этой страной правит Черная пантера

Вымышленная страна из киновселенной Marvel попала на сайт американского министерства сельского хозяйства в качестве торгового партнера США. Речь идет о Ваканде - скрытого от внешнего мира королевства, которым правит супергерой по имени Черная пантера. 

Интернет-пользователь Фрэнсис Ценг, который первым обнаружил Ваканду в списке торговых партнеров США, не поверил своим глазам. Вымышленное королевство стояло в одном ряду с Колумбией, Доминиканой, Гватемалой, Гонадурасом, Панамой и другими странами.

Однако позднее в министерстве подтвердили правоту Ценга. Как оказалось, родину Черной пантеры указали во время тестирования системы поиска по сайту, но почему-то забыли поправить информацию. 

Представитель министерства Майк Иленберг сказал NBC News, что данные о Ваканде были в итоге удалены.

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