Данные о стоимости ремонта "Адмирала Кузнецова" оказались выдумкой СМИ

Ранее сообщалось, что сумма ущерба от пожара якобы равна стоимости самого крейсера

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" не стоит того, чтобы вкладывать деньги в его ремонт. Такие новости появились после того, как на авианесущем крейсере 12 декабря случился пожар. И понеслись новости, со ссылкой на неназванных информаторов:

"Источник оценил ущерб "Адмирала Кузнецова" от пожара в 95 миллиардов рублей"

Не все читатели поверили.

- Они несомненно что-то скрывают. Там сгорело и золото Колчака, которое крейсер вывез из Сирии. Коммерсант, возьми меня в журналисты! - Тащить в деловое (типа) издание прямо-таки смердящую желтизной "новость" – фу такими быть...

Для справки – "Адмирал Кузнецов" - тот самый тяжелый авианесущий крейсер, который совершил поход к берегам Сирии, где наши военные моряки и летчики получили бесценный боевой опыт.

Тогда западная пресса много иронизировала по поводу боеспособности "Адмирала Кузнецова", Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал наш авианесущий крейсер "кораблем позора". Ироничные комментарии стихли, когда в 2017 году совершенно новый авианосец британских королевских ВМС Queen Elizabeth дал течь – через считанные недели после включения корабля в боевой состав. У самой Британии, некогда великой морской державы, всего на один авианосец больше, чем у нас.

В четверг президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов выступил с комментарием: "Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности". Ремонт будет закончен в срок. Так что в действительности все не так, как на самом деле.

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