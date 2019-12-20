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Посольство России выясняет подробности о пострадавших в Таиланде туристах

08:03
  • пятница
  • 20 декабря 2019

У берегов острова Пхукет столкнулись катер и яхта

Наши дипломаты в Таиланде проверяют информацию о россиянах, пострадавших при столкновении катера, на борту которого находились 49 туристов, и яхты у берегов острова Пхукет. Травмы получили 12 человек.

Как сообщает "ТВ Центр" со ссылкой на местные СМИ, это туристы из России, Египта, Ирана, Пакистана, Эстонии, а также Великобритании. Погиб капитан катера. Он, по предварительным данным, гражданин Таиланда. При столкновении за борт упал один из членов экипажа, его поиски продолжаются.

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