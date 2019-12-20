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Москвичей предупредили об опасной погоде

09:13
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Столица - во власти атмосферных аномалий

Последствия непогоды устраняют сразу в нескольких регионах европейской части России. В Северо-западном и Центральном  федеральных округах  штормовой ветер оставил без света более 45 тысяч жителей в Новгородской, Тверской, Псковской и Ленинградской областях.

К ликвидации аварий на ЛЭП привлечены около 200 ремонтных бригад.  Они работали всю минувшую ночь. В большую часть населенных пунктов электричество уже подается в штатном режиме, сообщает "ТВ Центр".

В Твери порывы ветра достигали  28 метров в секунду.  В городе повалены  десятки деревьев и автобусные остановки. В Вологде упала главная новогодняя елка.

В Петербурге в результате  шторма кровли лишились 16  зданий, повреждены автомобили и сотни  деревьев. Опасность наводнения в городе на Неве уже миновала.

Во власти атмосферных аномалий оказалась и Москва.  Сильный ветер и рекордно высокая для этого времени года температура, густой туман. В столице был объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

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