Газовый прорыв: Россия, ЕС и Украина достигли соглашения по транзиту

Документы пока не подписаны

Россия, Украина и Еврокомиссия в ходе трехсторонних переговоров в Берлине смогли добиться принципиальных договоренностей по транзиту российского газа через Украину в страны ЕС. Встреча продолжалась девять часов. Детали согласованы, однако документы пока не подписаны. Точку надеются поставить до конца декабря.

Это первый прорыв на долгих и сложных переговорах о новом контракте на поставки российского газа через Украину. После 9 часов напряженных переговоров делегации вышли к журналистам с новостью: удалось согласовать детали будущего транзитного договора.

Интенсивные - вот как говорят об этом раунде консультаций их участники. Пока никаких деталей. Но и российский министр энергетики Александр Новак, и его украинский коллега Алексей Оржель подтвердили, что все стороны сделали максимум, чтобы прийти соглашению.

"Мы сегодня очень хорошо поработали, подготовили проект протокола детальный. Он в высокой степени готовности, и в ближайшее время мы выйдем на договоренности", - заявил министр энергетики Александр Новак.

"Мы очень хорошо сегодня поработали над протоколом о решениях, которые нас приближают к достижению финальных договоренностей", - сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

А ведь переговоры о новом транзитном соглашении, продолжавшиеся больше года, были крайне непростыми. И в какой-то момент, казалось, зашли в тупик. Ситуация изменилась со сменой администрации в Киеве. А большой подвижки, как отметил на пресс-конференции представитель ЕС Марш Шефчович, удалось достичь после встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Выскребенцевой.

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