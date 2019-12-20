ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Переговоры народа и власти во Франции завершились провалом

09:48
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Добиться изменений относительно пенсионной реформы не удалось

Во Франции, несмотря на приближающееся Рождество, прошла забастовка транспортников. Уже известно, что в праздники отменят как минимум половину всех рейсов высокоскоростных поездов.

Накануне на улицах Парижа снова жгли файеры. Требования бастующих к властям относительно пенсионной реформы не изменились, передает "ТВ Центр". Представители профсоюзов после переговоров в резиденции премьер-министра, завершившихся уже поздно вечером, заявили, что никаких  существенных изменений добиться не удалось. Новая всеобщая забастовка запланирована на 9 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Протесты во Франции
Протесты во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.