Переговоры народа и власти во Франции завершились провалом

Добиться изменений относительно пенсионной реформы не удалось

Во Франции, несмотря на приближающееся Рождество, прошла забастовка транспортников. Уже известно, что в праздники отменят как минимум половину всех рейсов высокоскоростных поездов.

Накануне на улицах Парижа снова жгли файеры. Требования бастующих к властям относительно пенсионной реформы не изменились, передает "ТВ Центр". Представители профсоюзов после переговоров в резиденции премьер-министра, завершившихся уже поздно вечером, заявили, что никаких существенных изменений добиться не удалось. Новая всеобщая забастовка запланирована на 9 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"