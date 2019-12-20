Трамп потребовал не затягивать с импичментом

Демократы боятся участия неудобных свидетелей в процессе в Сенате, уверен президент США

Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в Сенате. Об этом сообщает "ТВ Центр". По его словам, демократы затягивают процесс, так как боятся участия неудобных для них свидетелей.

"Республиканцы никогда не были так едины! Дело демократов настолько плохо, что они даже не хотят идти в суд!" - заявил президент США.

Пока известно, что до 6 января никаких голосований не запланировано. Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов, однако в верхней палате большинство принадлежит республиканцам. Кроме того, нашлись и демократы, которые также симпатизируют Трампу. Накануне к Республиканской партии присоединился конгрессмен Джефф ван Дрю. Американский президент, встретившись с политиком в Белом доме официально, объявил о его переходе в лагерь своих сторонников.

"Джефф присоединяется к Республиканской партии. Нам очень повезло, вчера он проголосовал по-нашему. Я не чувствую, что меня подвергают импичменту, потому что это ложь, это ужасная вещь, которую сделали демократы. У них оказалось небольшое большинство. Они заставили людей голосовать так, как им нужно. Многие из этих людей были похожи на Джеффа, они не хотели голосовать, но им пришлось", - заявил Трамп.

За импичмент Палата представителей Конгресса США проголосовала в среду. Утверждены обе статьи обвинения - злоупотребление властью и воспрепятствование расследованию Конгресса. Поводом стало "украинское дело". Демпартия обвинила 45-го президента США в том, что тот шантажировал Владимира Зеленского заморозкой военной помощи для того, чтобы Киев возобновил расследование в отношении экс-вице-президента Джо Байдена и его сына. Между тем, шумиха вокруг импичмента, вопреки ожиданиям противников Трампа, положительно отразилась на его рейтинге - сейчас он выше 50%.

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